Desembargadora Jane Vidal toma posse no TRE

Mário Crespo, Maria de Lourdes González, Jane Vidal e Alberto Delgado Neto Eduardo Nichele / Divulgação

A desembargadora Jane Maria Köhler Vidal tomou posse nesta terça-feira (25) como integrante substituta do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). A cerimônia foi prestigiada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, pelo presidente do TRE-RS, Mário Crespo, e pela vice-presidente Maria de Lourdes González.

Na solenidade, Delgado enalteceu o trabalho desenvolvido pela magistrada, que também exerce a função de Ouvidora da Mulher, das Pessoas LGBTQIA+ e das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade do TJRS, além de ser vice-presidente do Colégio de Ouvidorias Judiciais da Mulher.

— Temos certeza de que a desembargadora terá uma excelente atuação na Corte Eleitoral, mantendo sempre a ampla sintonia existente com o TRE. A Justiça Eleitoral é motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul, atuando com muita competência por intermédio de seus magistrados e servidores em todas as atividades jurisdicionais e logísticas que envolvem a realização dos pleitos, bem como as ações pertinentes ao Direito Eleitoral — disse Delgado.

Em seu pronunciamento, a desembargadora agradeceu o apoio da Administração do TJ e dos integrantes do Órgão Especial ao seu nome, acrescentando que a sua posse ocorreu no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, instituído pela ONU.