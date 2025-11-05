Deputados gaúchos recebem ameaças de morte

Não é a primeira vez que parlamentares recebem ameaças. Fernando Gomes / Assembleia Legislativa/Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Os deputados Adão Pretto (PT) e Luciana Genro (PSOL) foram ameaçados de morte nesta quarta-feira (5). Um e-mail repleto de xingamentos, discursos de ódio e intimidações foi encaminhado para os dois.

Adão e Luciana notificaram a superintendência da Assembleia Legislativa, que deve apurar o caso junto à Polícia Civil. Um boletim de ocorrência também foi registrado.

O autor da mensagem chegou a se identificar com nome e CPF, e a superintendência legislativa confirmou que o documento informado nunca deu entrada na Assembleia — a Casa exige identificação a todos os visitantes.

Em outubro do ano passado, a deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) enfrentou situação semelhante, quando ela e sua filha foram ameaçadas de morte e estupro. Cerca de um mês depois, o suspeito foi preso em Jundiaí (SP) pela Polícia Civil do RS.



