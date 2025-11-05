Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Violência política 
Notícia

Deputados gaúchos recebem ameaças de morte

Adão Pretto (PT) e Luciana Genro (PSOL) foram intimidados por e-mail

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS