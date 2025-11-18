Deputado gaúcho que vai trocar de partido já tem data para assinar filiação no PL

Maurício Marcon vai concorrer à reeleição em 2026. Kayo Magalhães / Divulgação

Eleito pelo Podemos para seu primeiro mandato em 2022, o deputado federal Maurício Marcon assina ficha no PL no dia 8 de dezembro. O ato está marcado para as 10h da manhã, na sede do partido, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A decisão de Marcon está tomada desde o ano passado, mas ele não queria correr o risco de perder o mandato por se transferir antes da janela em que a troca é permitida, e que se abre em março. Agora, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, negociou com o Podemos uma espécie de permuta. Marcon fica livre para mudar de partido e o PL libera um deputado de Sergipe que deseja ir para o Podemos.

Em 2022, o PL elegeu cinco deputados — Luciano Zucco, Giovani Cherini, Marcelo Moraes, Ubiratã Sanderson e Bino Nunes. Em agosto deste ano, filiou Osmar Terra, liberado pelo MDB. Com a filiação de Marcon, passa a ser o partido com a bancada mais numerosa no Rio Grande do Sul, com sete deputados.

Confira o número de deputados de cada partido no RS a partir da filiação de Marcon: