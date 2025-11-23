Debate sobre sigilo em voos oficiais reforça importância da transparência

O tema dos voos do governador e do uso das aeronaves do Estado não surgiu por acaso: ele existe, está documentado e vem sendo acompanhado por diferentes frentes desde o início do ano.

Em março, o deputado Felipe Camozzato (Novo) fez seu primeiro pedido formal ao governo do Estado, à época especificamente sobre a intenção de compra de uma aeronave destinada a operações aeromédicas. Em setembro, ampliou a solicitação para incluir também o uso das aeronaves em geral.

Em julho, Zero Hora apresentou seu próprio requerimento, pedindo informações detalhadas sobre os voos realizados pelo governador. A resposta inicial do governo foi decretar sigilo, sob a justificativa de questões de segurança. Depois, recuou e afirmou que os dados seriam disponibilizados.