Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Acesso à informação
Notícia

Debate sobre sigilo em voos oficiais reforça importância da transparência

Governo do Estado restringiu acesso, mas depois recuou e anunciou que dados serão disponibilizados

GZH

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS