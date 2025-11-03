De olho em 2026, Leite volta a São Paulo e defende protagonismo federal na segurança pública

Leite reuniu-se com Gilberto Kassab (centro) e ex-senador Heráclito Fortes (dir.) nos bastidores da palestra. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Disposto a mostrar o que está dando certo no seu governo, o governador Eduardo Leite voltou a São Paulo nesta segunda-feira (3) para fazer palestra sobre segurança pública na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Ao lado do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e de correligionários, Leite sustentou que a segurança seja tratada como prioridade nacional, sob coordenação direta da Presidência da República.

Leite destacou a redução dos indicadores criminais no Rio Grande do Sul, atribuída ao programa RS Seguro, e afirmou que o modelo gaúcho pode servir de referência para o país. Ele aproveitou o momento — em meio à repercussão da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 suspeitos mortos — para reforçar uma das suas principais bandeiras para a campanha de 2026.

— A segurança precisa estar na prioridade de gestão direta daquele que deve liderar o processo, que é o presidente da República. Não é verdade que o governo federal precise de uma PEC para exercer suas responsabilidades. A Constituição já confere todas as atribuições necessárias para promover a integração entre as forças de segurança e o sistema judicial — afirmou Leite, em crítica à posição do governo federal após a operação.

A presença frequente em São Paulo tem servido para que Leite amplie o diálogo com líderes políticos e empresariais e consolide seu nome dentro do PSD, partido que hoje tem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como favorito para a disputa da Presidência, caso o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, não seja candidato.

O convite para o evento partiu do Conselho Político e Social, coordenado pelos ex-senadores Heráclito Fortes e Jorge Bornhausen, ambos filiados ao PSD, que acompanharam a apresentação. Leite foi acompanhado do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e do ex-governador Germano Rigotto.

Além da segurança pública, o governador apresentou a estratégia de reconstrução do Estado após a enchente de 2024, por meio do Plano Rio Grande. Leite também destacou as reformas que fez ao longo dos últimos anos e o equilíbrio fiscal que obteve na sua gestão.