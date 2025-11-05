Criatec devolve vida à Escola Maria Thereza da Silveira

Raquel Teixeira foi acompanhada do secretário de Cultura, Eduardo Loureiro, no início da operação da nova escola. Gustavo Peres / Seduc / Divulgação

Sobrevivente de uma série de investidas do mercado imobiliário, por seu terreno altamente valorizado, a antiga Escola Estadual Maria Thereza da Silveira voltará a ter vida. Primeiro, com cursos rápidos e apresentações culturais. Depois, em 2027, como Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa, doravante chamada de Criatec.

Na apresentação do projeto ao lado do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou os fundamentos que embasaram a decisão do governo Eduardo Leite de preservar a Maria Thereza como escola, em vez de vender o terreno para uma construtora, como se pretendia no passado.

O planejamento anunciado pela secretária da Educação, na presença de representantes de diferentes áreas, garante que não se voltará a falar em venda do terreno para uma construtora? Não. O futuro do Criatec vai depender de mobilização da sociedade e da visão de quem se eleger governador em 2026.

Raquel destacou a necessidade de preparar profissionais para ocuparem as vagas geradas pela economia criativa. Serão inicialmente três cursos técnicos de um ano e meio cada um para jovens interessados em trabalhar com áudio, vídeo e produção cultural. Desses cursos sairão operadores de áudio, editores de vídeo, operadores de câmera, assistentes de estúdio de vídeo, assistentes de roteiro, editores de projeto visual gráfico, assistentes de estúdio e animadores e modeladores 3D.

A secretária mostrou números que devem servir de estímulo para estudantes que não têm condições de fazer um curso universitário e querem uma formação rápida para o mercado de trabalho.

— A economia criativa é um dos vetores mais dinâmicos do desenvolvimento socioeconômico contemporâneo, sendo responsável por mais de R$ 8,3 bilhões do PIB do RS em 2020 — destacou a secretária.

Em Porto Alegre, 24,7% dos postos de trabalho gerados em 2022 (os dados atuais não estão disponíveis) estão vinculados à economia criativa. Arquitetura, design e moda respondem por 34,9% do total. Pesquisa, desenvolvimento e ensino superior, por 26,4%. Tecnologia da informação e software, por 16,9%. No total, foram 125.631 postos de trabalho na Economia Criativa na Capital em 2022.

Leia Mais Contribuintes que colocam o CPF na nota podem pedir resgate a partir desta quarta-feira