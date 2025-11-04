Contribuintes que colocam o CPF na nota podem pedir resgate a partir desta quarta-feira

No total, R$ 37 milhões serão distribuídos a milhões de gaúchos pelo NFG. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A partir desta quarta-feira (5), os contribuintes inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha já podem solicitar o resgate do valor correspondente às compras feitas no trimestre. O prazo para pedido de resgate vai até 2 de fevereiro. O valor individual é irrisório — máximo de R$ 35,79 —, mas no total soma R$ 37 milhões que serão distribuídos para 3,5 milhões de pessoas.

Para solicitar o valor, basta entrar na aba "meus prêmios" do site ou do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha. Para garantir maior segurança dos dados dos contribuintes, o site e o app estão começando a solicitar login gov.br, uma atualização que está sendo feita aos poucos para os usuários.

