Contribuintes que colocam o CPF na nota podem pedir resgate a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (5), os contribuintes inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha já podem solicitar o resgate do valor correspondente às compras feitas no trimestre. O prazo para pedido de resgate vai até 2 de fevereiro. O valor individual é irrisório — máximo de R$ 35,79 —, mas no total soma R$ 37 milhões que serão distribuídos para 3,5 milhões de pessoas.
Para solicitar o valor, basta entrar na aba "meus prêmios" do site ou do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha. Para garantir maior segurança dos dados dos contribuintes, o site e o app estão começando a solicitar login gov.br, uma atualização que está sendo feita aos poucos para os usuários.
O governo chama o Receita Certa de "cashback" do NFG, porque ele distribui valores sempre que cresce a arrecadação do ICMS do varejo. Quanto mais compras com CPF na nota a pessoa faz, maior é o valor que ela restitui. Participar do NFG ainda dá desconto de até 5% no IPVA, permite concorrer a prêmios em dinheiro e possibilita ajudar entidades sociais.