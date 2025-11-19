Conexões políticas do dono do Banco Master precisam ser esmiuçadas

O feriadão do Dia da Consciência Negra será de desassossego para os políticos que negociaram com Daniel Vorcaro, o dono do falecido Banco Master, ou que trabalharam para aprovar leis que favorecessem a continuidade das falcatruas. O primeiro com motivos de sobra para perder o sono é o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Ele não tem como dizer que não sabia das tramoias feitas pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, que só não comprou o Master porque o Banco Central foi responsável e impediu o negócio.
Quando a Polícia Federal juntar todas as partes do quebra-cabeças se conseguirá entender que interesses levaram a direção do BRB a tentar comprar um banco quebrado, fazendo uma operação fictícia de R$ 12 bilhões. O presidente do banco estadual foi afastado pela Justiça, mas a responsabilidade do governador ainda está sendo apurada.
Outro político que tem motivos para perder o sono é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e os gestores do fundo de previdência dos servidores estaduais que resolveram investir no Master um valor superior aos R$ 250 mil garantidos em caso de quebra. Quem arcará com o prejuízo? Não podem ser os servidores do Rio de Janeiro. Gestores de fundos de previdência têm conhecimento dos riscos e não podem alegar que só estavam buscando melhor remuneração ao investir em papéis com rendimento bom demais para ser verdade.
O caso do Rio lembra a quebra do Banco Santos, que lesou fundos municipais de previdência e que tinha a mesma premissa: oferecia remuneração superior à média do mercado. No Rio Grande do Sul, a prefeitura de Alvorada foi uma das vítimas do Banco Santos. No caso do Master, quem no governo do Rio deu aval à operação.
Políticos envolvidos
A investigação dirá se há outros fundos de previdência que aplicaram dinheiro da aposentadoria dos seus associados numa instituição de credibilidade duvidosa e que claramente caminhava para a insolvência. Quem teve tempo, resgatou os investimentos. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) bancará valores até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, mas em caso de sistemas previdenciários isso é pouco mais do que nada.
Além desses dois governadores, a Polícia Federal terá de dissecar as relações do dono do Master com políticos de diferentes partidos no Congresso. Em agosto do ano passado, o presidente do PP, Ciro Nogueira, defendeu os interesses do Master propondo um aumento na cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por conta. O senador tentou inserir a mudança como um jabuti em uma Proposta de Emenda Constitucional sobre outro tema.
Quem mais além de Ciro trabalhou para mudar a lei para que o FGC bancasse investimentos de até R$ 1 milhão, em vez dos R$ 250 mil? Seria o cúmulo da ingenuidade imaginar que quem fez esse movimento agiu por inspiração divina ou pressentimento de que bancos quebrariam e deixariam clientes endinheirados na mão. Essa rede de interesses também precisa ser mapeada, porque são homens de terno e gravata misturando o público e o privado.
No podcast O Assunto, conduzido pela jornalista Natuza Nery, foram dadas as pistas da teia de relações políticas que Vorcaro construiu em Brasília com "amigos" à esquerda e a à direita. Estevão Taiar, coordenador de economia do Valor Econômico, contou como o empresário de 42 anos impulsionou um crescimento meteórico no Master, construindo conexões políticas.
Na lista de poderosos de quem Vorcaro se aproximou está, além de Ciro e do governador Ibaneis Rocha, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. PP e União agora unidos em uma federação. Ainda de acordo com Estevão Taiar, Vorcaro também é próximo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, um dos homens mais poderosos do governo Lula.
Aliás
Parlamentares do Centrão que assinaram um pedido de urgência para votação do projeto que permite a demissão de diretores do Banco Central também precisam colocar as barbas de molho. O pedido foi feito logo depois de o BC rejeitar a compra do Banco Master pelo BRB e assinado pelos deputados Cláudio Cajado (PP-BA), Professor Luizinho (PP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Lucas Fernandes (União-MA), Pedro Campos (PSB-PE), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Gilberto Abramo (Republicanos-MG).