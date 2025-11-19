Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Relações perigosas
Análise

Conexões políticas do dono do Banco Master precisam ser esmiuçadas

O primeiro a ter de dar explicações é o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS