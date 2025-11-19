Conexões políticas do dono do Banco Master precisam ser esmiuçadas

Clientes do Master devem receber R$ 41 bilhões. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O feriadão do Dia da Consciência Negra será de desassossego para os políticos que negociaram com Daniel Vorcaro, o dono do falecido Banco Master, ou que trabalharam para aprovar leis que favorecessem a continuidade das falcatruas. O primeiro com motivos de sobra para perder o sono é o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Ele não tem como dizer que não sabia das tramoias feitas pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, que só não comprou o Master porque o Banco Central foi responsável e impediu o negócio.

Quando a Polícia Federal juntar todas as partes do quebra-cabeças se conseguirá entender que interesses levaram a direção do BRB a tentar comprar um banco quebrado, fazendo uma operação fictícia de R$ 12 bilhões. O presidente do banco estadual foi afastado pela Justiça, mas a responsabilidade do governador ainda está sendo apurada.

Outro político que tem motivos para perder o sono é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e os gestores do fundo de previdência dos servidores estaduais que resolveram investir no Master um valor superior aos R$ 250 mil garantidos em caso de quebra. Quem arcará com o prejuízo? Não podem ser os servidores do Rio de Janeiro. Gestores de fundos de previdência têm conhecimento dos riscos e não podem alegar que só estavam buscando melhor remuneração ao investir em papéis com rendimento bom demais para ser verdade.

O caso do Rio lembra a quebra do Banco Santos, que lesou fundos municipais de previdência e que tinha a mesma premissa: oferecia remuneração superior à média do mercado. No Rio Grande do Sul, a prefeitura de Alvorada foi uma das vítimas do Banco Santos. No caso do Master, quem no governo do Rio deu aval à operação.

Políticos envolvidos

A investigação dirá se há outros fundos de previdência que aplicaram dinheiro da aposentadoria dos seus associados numa instituição de credibilidade duvidosa e que claramente caminhava para a insolvência. Quem teve tempo, resgatou os investimentos. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) bancará valores até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, mas em caso de sistemas previdenciários isso é pouco mais do que nada.

Além desses dois governadores, a Polícia Federal terá de dissecar as relações do dono do Master com políticos de diferentes partidos no Congresso. Em agosto do ano passado, o presidente do PP, Ciro Nogueira, defendeu os interesses do Master propondo um aumento na cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por conta. O senador tentou inserir a mudança como um jabuti em uma Proposta de Emenda Constitucional sobre outro tema.

Quem mais além de Ciro trabalhou para mudar a lei para que o FGC bancasse investimentos de até R$ 1 milhão, em vez dos R$ 250 mil? Seria o cúmulo da ingenuidade imaginar que quem fez esse movimento agiu por inspiração divina ou pressentimento de que bancos quebrariam e deixariam clientes endinheirados na mão. Essa rede de interesses também precisa ser mapeada, porque são homens de terno e gravata misturando o público e o privado.

No podcast O Assunto, conduzido pela jornalista Natuza Nery, foram dadas as pistas da teia de relações políticas que Vorcaro construiu em Brasília com "amigos" à esquerda e a à direita. Estevão Taiar, coordenador de economia do Valor Econômico, contou como o empresário de 42 anos impulsionou um crescimento meteórico no Master, construindo conexões políticas.

Na lista de poderosos de quem Vorcaro se aproximou está, além de Ciro e do governador Ibaneis Rocha, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. PP e União agora unidos em uma federação. Ainda de acordo com Estevão Taiar, Vorcaro também é próximo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, um dos homens mais poderosos do governo Lula.

