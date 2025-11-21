Como os três senadores gaúchos votarão na indicação de Jorge Messias ao STF

Messias foi indicado pelo presidente Lula para a vaga no STF José Cruz / Agência Brasil/Empresa Brasil d

Os três senadores que representam o Rio Grande do Sul em Brasília já definiram como votarão na indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). Messias foi indicado na quinta-feira (20) pelo presidente Lula.

Não há surpresas: Luis Carlos Heinze (PP) e Hamilton Mourão (Republicanos) afirmam que vão votar contra. Por sua vez, Paulo Paim (PT) votará a favor.

Mourão diz que não reconhece no advogado-geral da União o notório saber jurídico e a conduta ilibada exigidos para o caso – esta última em razão de supostas omissões no caso dos desvios do INSS.

— Por outro lado, não o vejo como alguém imparcial e apto a julgar causas. Será mais um militante da esquerda no STF — diz Mourão.

Heinze vai na mesma linha:

— Vou votar contra, porque infelizmente virou um tribunal político. Eles não são mais juízes, eles têm lado político.

Paim, por sua vez, defende a indicação e classifica Messias como um homem “preparado” e que “faz o bem sem olhar a quem”:

— É um homem comprometido com os movimentos sociais, um homem que dedicou sua vida a defender os mais vulneráveis e que vai ter um espaço no Supremo que ele conquistou.