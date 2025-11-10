Comissão mantém processo de cassação contra prefeito de Cachoeirinha e vice é poupado

Comissão processante leu relatório inicial em sessão nesta segunda-feira (10). Rodrigo Cunha / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

No relatório inicial da comissão processante sobre a cassação do prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem Rosa (MDB), os vereadores decidiram manter o processo e dar início à fase de investigação legislativa. Entretanto, o vice João Paulo Martins (PP) foi retirado do caso por falta de provas, e o pedido de impeachment dele deverá ser arquivado.

O parecer lido nesta segunda-feira (10) vai à votação no plenário durante sessão nesta terça, com tendência de que seja aprovado pelos vereadores. Na sequência, será dado início à chamada fase de instrução, em que a comissão processante pode convocar testemunhas e solicitar documentos para investigar os acusados.

Conforme a denúncia, perfis em redes sociais que seriam ligados à Cristian e João Paulo anunciaram, poucas semanas antes da eleição de 2024, que alunos da rede municipal de ensino de Cachoeirinha receberiam, gratuitamente e sem motivo aparente, um par de tênis padronizado pela Secretaria Municipal de Educação. Cerca de R$ 1 milhão teria sido gasto na compra de calçados.

Outro motivo para o pedido de abertura do processo de cassação dos mandatos seria referente à suposta destinação irregular e injustificada de mais de R$ 2,75 milhões a pessoas e empresas, durante a enchente de maio de 2024, visando apoio na campanha eleitoral.

No relatório, a comissão processante avaliou que não há provas de que o vice tenha praticado atos que indiquem sua participação nas denúncias descritas no processo. Por isso, o grupo decidiu por arquivar o pedido de cassação contra João Paulo Martins, mantendo a investigação somente contra o prefeito.

Segundo processo

Um segundo processo pedindo a cassação do prefeito e do vice tramita na Câmara de Vereadores. Os vereadores aprovaram a abertura desta investigação nove dias após a primeira.

As acusações mais sérias envolvem a obstrução do Poder Legislativo e uso de retaliação política. Uma das alegações é a de que o prefeito orquestrou atos de intimidação contra vereadores que apoiavam a comissão processante no primeiro processo de cassação, chegando a exonerar cargos em comissão (CCs) ligados a eles. Outro eixo da denúncia diz respeito a supostas irregularidades fiscais e orçamentárias.