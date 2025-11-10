Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Alvo de denúncias
Comissão mantém processo de cassação contra prefeito de Cachoeirinha e vice é poupado

Cristian Wasem Rosa (MDB) está sendo investigado pelos vereadores por uso indevido de meios de comunicação nas eleições e repasse irregular de verbas durante a enchente de 2024

Henrique Ternus

