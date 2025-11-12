Combate ao crime organizado precisa ser descontaminado de interesses políticos

Só a entrada de Guilherme Derrite (PP-SP) na relatoria do projeto que trata do combate ao crime organizado já sinaliza o quanto os interesses políticos contaminaram o debate sobre o tema que é a maior preocupação da população brasileira. Derrite, o deputado federal que se exonerou da Secretaria da Segurança de São Paulo no dia 5 de novembro, é o candidato do governador Tarcísio de Freitas ao Senado. Pela legislação eleitoral deveria deixar o cargo até o início de abril, mas oficialmente “se licenciou” para voltar à Câmara e ser relator do chamado PL das facções criminosas. Assim que o projeto for votado, voltará ao governo paulista.
Se isso não é oportunismo político, dele, de Tarcísio e do presidente da Câmara, Hugo Motta, o que será? Depois da operação contra o Comando Vermelho no Rio, que resultou na morte de 121 pessoas, futuros candidatos querem pegar carona na popularidade do tema. Diferentes pesquisas mostram que a maioria absoluta dos eleitores (mais de 70%) apoia a ação desencadeada no Rio.
Derrite, considerado um secretário linha-dura, tentou reforçar esse perfil com um substitutivo que até parte da direita no Congresso concordou que era radical demais e ele teve de recuar.
Tudo o que o Brasil não precisa neste momento de violência das facções é criar conflito de competência entre as polícias, que precisam trabalhar em sintonia. Só com integração, inteligência e investimentos — os famosos três I's da segurança pública — se conseguirá asfixiar o crime organizado. Conceituar as facções criminosas como organizações terroristas não ajuda em nada a aumentar a segurança nas favelas ou nos bairros de classes A, B, C, D e E. É, segundo os mais respeitados especialistas em segurança pública, um movimento ideológico inconsequente.
Por mais que as facções usem métodos típicos de terroristas no enfrentamento a seus inimigos, classificá-las como organizações terroristas exigiria um cavalo-de-pau na forma como são divididas as tarefas entre a União (Polícia Federal), os Estados (polícias civis e militares) e os municípios (guardas municipais). A Polícia Federal não tem homens em quantidade suficiente para assumir esse papel — nem o Estado brasileiro tem condições de multiplicar o número de agentes para dar conta dessa tarefa.
O que a PF precisa melhorar é o controle de fronteiras, portos e aeroportos para evitar a entrada de armas e usar a inteligência para desmantelar as conexões financeiras das facções. Asfixiar pelo poder econômico, desmanchar as lavanderias de dinheiro, chegar aos cabeças que usam terno e gravata e não sobem o morro para trocar tiros com a polícia.
Mais do que endurecer as penas para os criminosos faccionados, o Congresso precisa rever a legislação sobre progressão de regime, porque boa parte dos bandidos sai da cadeia pela porta da frente com um alvará de soltura. Os juízes que autorizam as saídas antecipadas (salvo as exceções que confirmam a regra) não tiram a decisão da cabeça. Se libertam um chefe de facção é porque existem brechas na lei. E quem faz as leis são os deputados e os senadores.