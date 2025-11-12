Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Oportunismo
Opinião

Combate ao crime organizado precisa ser descontaminado de interesses políticos

Sem integração, inteligência e investimentos, mudanças legais viram conversa para boi dormir

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS