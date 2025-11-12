Combate ao crime organizado precisa ser descontaminado de interesses políticos

Guilherme Derrite deixou cargo no governo de São Paulo para se tornar relator do PL antifacção na Câmara. Marina Ramos / Câmara dos Deputados

Só a entrada de Guilherme Derrite (PP-SP) na relatoria do projeto que trata do combate ao crime organizado já sinaliza o quanto os interesses políticos contaminaram o debate sobre o tema que é a maior preocupação da população brasileira. Derrite, o deputado federal que se exonerou da Secretaria da Segurança de São Paulo no dia 5 de novembro, é o candidato do governador Tarcísio de Freitas ao Senado. Pela legislação eleitoral deveria deixar o cargo até o início de abril, mas oficialmente “se licenciou” para voltar à Câmara e ser relator do chamado PL das facções criminosas. Assim que o projeto for votado, voltará ao governo paulista.

Se isso não é oportunismo político, dele, de Tarcísio e do presidente da Câmara, Hugo Motta, o que será? Depois da operação contra o Comando Vermelho no Rio, que resultou na morte de 121 pessoas, futuros candidatos querem pegar carona na popularidade do tema. Diferentes pesquisas mostram que a maioria absoluta dos eleitores (mais de 70%) apoia a ação desencadeada no Rio.

Derrite, considerado um secretário linha-dura, tentou reforçar esse perfil com um substitutivo que até parte da direita no Congresso concordou que era radical demais e ele teve de recuar.

Tudo o que o Brasil não precisa neste momento de violência das facções é criar conflito de competência entre as polícias, que precisam trabalhar em sintonia. Só com integração, inteligência e investimentos — os famosos três I's da segurança pública — se conseguirá asfixiar o crime organizado. Conceituar as facções criminosas como organizações terroristas não ajuda em nada a aumentar a segurança nas favelas ou nos bairros de classes A, B, C, D e E. É, segundo os mais respeitados especialistas em segurança pública, um movimento ideológico inconsequente.

Por mais que as facções usem métodos típicos de terroristas no enfrentamento a seus inimigos, classificá-las como organizações terroristas exigiria um cavalo-de-pau na forma como são divididas as tarefas entre a União (Polícia Federal), os Estados (polícias civis e militares) e os municípios (guardas municipais). A Polícia Federal não tem homens em quantidade suficiente para assumir esse papel — nem o Estado brasileiro tem condições de multiplicar o número de agentes para dar conta dessa tarefa.

Leia Mais Entenda o PL antifacção, envolto em polêmicas e que pode ser votado pela Câmara nesta quarta

O que a PF precisa melhorar é o controle de fronteiras, portos e aeroportos para evitar a entrada de armas e usar a inteligência para desmantelar as conexões financeiras das facções. Asfixiar pelo poder econômico, desmanchar as lavanderias de dinheiro, chegar aos cabeças que usam terno e gravata e não sobem o morro para trocar tiros com a polícia.