Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Orçamento derradeiro
Com o dobro de emendas e déficit bilionário, comissão da Assembleia aprova lei orçamentária do RS para 2026

Medida ainda precisa ser aprovada no plenário, com votação prevista para 2 de dezembro

Henrique Ternus

