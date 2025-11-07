Com Melo na COP e Betina em Florianópolis, Comandante Nádia vai assumir prefeitura de Porto Alegre

Na manhã desta sexta-feira (7), Nádia transmitiu o comando da Câmara ao vereador Moisés Barboza. Elson Sempé Pedroso / CMPA / Divulgação

Por uma semana, a vereadora Comandante Nádia (PL) será prefeita de Porto Alegre. De domingo (9) até o dia 15 de novembro, a presidente da Câmara assumirá o lugar de Sebastião Melo, que viaja a Belém para participar da COP30. A vice Betina Worm passará a semana em Florianópolis, cumprindo agendas ligadas à causa animal, segurança pública, cidades inteligentes e acolhimento de pessoas em situação de rua.

Radiante com a interinidade, Nádia diz que assumir o comando da Capital, cidade onde nasceu e cresceu, é um "momento ímpar". Além disso, garantiu que vai demonstrar seu comprometimento com a cidade.

— Acho que é a primeira vez que uma brigadiana assume a capital dos gaúchos. Para mim é uma honra. Tenho demonstrado meu comprometimento com a cidade e na prefeitura não vai ser nada diferente. Não vamos ter solução de continuidade. Quando se assume em exercício, é um compromisso com o prefeito e vice eleitos — ressalta.

Nádia confirma que vai analisar todos os projetos que estiverem na mesa do prefeito para decidir se sancionará ou vetará algum. Uma das medidas que pode ser ratificada é a que prevê instalação de câmeras nas salas de aula da rede municipal, aprovada em 1º de outubro no Legislativo. A vereadora, entretanto, despista.

— Não tenho noção se tem alguma coisa na mesa. As propostas às vezes levam 40, 45 dias até chegar ao gabinete do prefeito. Pode ser que esse esteja indo. Todos os que estiverem na mesa serão analisados, não podemos deixar papel parado — garante.

Teste na Câmara

Enquanto Nádia assume o Executivo, a Câmara de Vereadores será comandada por Moisés Barboza (PSDB). O período será uma espécie de "test-drive" para o tucano, que será o presidente do Legislativo em 2026.

— É sempre uma honra estar à frente do nosso parlamento, que representa na prática a totalidade da população da Capital dos gaúchos. Com serenidade e responsabilidade, daremos continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, sempre com objetivo de fazer o melhor por nossa Capital — destacou Moisés.