Campanha busca recursos para dobrar o tamanho do HPS de Porto Alegre

Projeto prevê construção de novo prédio para o Hospital de Pronto Socorro da Capital. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre iniciou uma campanha de captação de recursos para viabilizar a ampliação do Hospital de Pronto Socorro (HPS). O projeto prevê a construção de um novo anexo com 11 mil metros quadrados e pelo menos oito andares, ampliando em 110 o número de leitos disponíveis. Com custo orçado em R$ 140 milhões, o projeto deve dobrar a capacidade atual do hospital, que hoje opera com 95 leitos e é referência em trauma e queimaduras para todo o Estado.

Designado pelo prefeito Sebastião Melo para coordenar a mobilização, o diretor de Relações Institucionais da Saúde, Paulo Guimarães, tem percorrido gabinetes e entidades em busca de apoio. Na última semana, Guimarães e a diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer, estiveram com a bancada gaúcha federal, pedindo que o projeto entre na lista das emendas de bancada no orçamento de 2026. A votação interna que define as indicações está marcada para esta terça-feira (4).

— Chegou a hora de a sociedade gaúcha unir esforços, setor público, privado e sociedade civil organizada, para ajudar a ampliar e qualificar este essencial hospital — resume Guimarães, que também pleiteia o apoio de entidades empresariais, como Fiergs e Federasul.

Ele lembra que o hospital tem sido destino de grandes atendimentos de emergência, como as vítimas da Boate Kiss e do acidente aéreo em Gramado.

— O HPS cuida da gente, agora é a nossa vez de cuidar do HPS — apela.

A área para a expansão, localizada nos fundos da Rua José Bonifácio, já pertence ao município e está pronta para receber as obras. O novo prédio deve incluir uma ala específica para exames de imagem — como a primeira ressonância magnética do hospital —, salas cirúrgicas e unidades de internação, aliviando a superlotação crônica. A ideia é que a obra comece em 2026, caso os recursos sejam garantidos.