Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Emendas de bancada 
Campanha busca recursos para dobrar o tamanho do HPS de Porto Alegre

Prefeitura estima que obra deve custar R$ 140 milhões, e busca ajuda de deputados e empresas para viabilizar ampliação

Henrique Ternus

