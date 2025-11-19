Camozzato responde (sem responder) à interpelação de Leite e volta a criticar modelo da educação no RS

Felipe Camozzato foi notificado da ação no dia 4 de novembro, no plenário da Assembleia. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) decidiu responder à interpelação criminal movida pelo governador Eduardo Leite e pela secretária da Educação Raquel Teixeira. O pedido na Justiça foi feito após o deputado divulgar vídeos nas redes sociais afirmando que professores da rede estadual estariam sendo pressionados a manipular notas para aprovar alunos. O deputado foi notificado da ação há duas semanas e protocolou os esclarecimentos nesta quarta-feira (19).

Na interpelação, Leite e Raquel apresentaram 15 questionamentos sobre as denúncias divulgadas. Os governistas buscavam esclarecer se Camozzato confirmou a autenticidade do material exposto e se pretendia imputar algum crime a autoridades ou servidores.

Em sua resposta, Camozzato invocou a imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição para não responder às perguntas — das quais ele não tinha a obrigação de esclarecer. Ele argumentou que o dispositivo serve justamente para proteger parlamentares de discursos mais inflamados.

— Educação é assunto muito sério e não tenho compromisso com o silêncio. O parlamentar tem o dever de fiscalizar, de dar voz a denúncias de professores e de toda a comunidade escolar que, neste caso, têm testemunhado um ambiente de pressão para a aprovação dos alunos. É meu direito fazer a crítica política, porque sei que o governo quer melhorar de qualquer jeito os índices do Ideb, mesmo às custas de um processo fajuto de aprendizagem, repleto de maquiagens — enfatizou o deputado.

A partir do retorno, Leite e Raquel vão decidir se processam criminalmente o deputado pelas alegações. A coluna solicitou a resposta de Camozzato na íntegra e foi informada de que o processo corre sob sigilo na Justiça, a pedido do governador.