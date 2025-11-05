Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Barreira à PPP
Câmara do TCE mantém bloqueio e governo segue impedido de lançar edital para reforma de escolas no RS

Conselheira-substituta Ana Moraes acompanhou voto do relator e manteve suspensão

Henrique Ternus

