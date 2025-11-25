Cai o Presidente da Fundação Theatro São Pedro 

Jornalista ocupava o cargo desde 2018. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Antônio Hohlfeldt não é mais o presidente da Fundação Theatro São Pedro, cargo que ocupava desde a morte de Eva Sopher, em 2018, ainda no governo de José Ivo Sartori. A demissão foi confirmada nesta terça-feira (25) pelo Palácio Piratini, em nota curta, sem explicar os motivos da saída. As relações estavam desgastadas há mais tempo, mas a gota d’agua foi o anúncio feito por Hohlfeldt há duas semanas, de que teria de suspender a programação do Multipalco no início de 2026.

O anúncio, publicado na coluna de Juliana Bublitz, em GZH, provocou indignação do governador Eduardo Leite, que garantiu a manutenção da programação. Os secretários da Artur Lemos (Casa Civil), Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão) e Eduardo Loureiro (Cultura) se reuniram no Palácio Piratini e garantiram que o governo buscaria uma solução e que a programação seria mantida. Os secretários afirmaram que era “obrigação do gestor” encontrar uma solução.

Hohlfeldt alegou que com a inauguração do Multipalco e do Teatro Simões Lopes Neto, o trabalho aumentou e não havia funcionários suficientes para manter as casas funcionando, mesmo com o São Pedro fechado para reformas. A nota do governo, divulgada após reunião de Hohlfeldt com o chefe da Casa Civil, diz que Fabiam Thomas, secretário adjunto da Cultura (Sedac), responderá interinamente até a definição de novo presidente da Fundação, gestor da área da cultura, a ser anunciado nos próximos dias.

O presidente do PSDB de Porto Alegre, vereador Moisés Barboza, lamentou a demissão de Hohlfeldt (que é filiado ao MDB), como também considerou um erro do governador a substituição da secretária Beatriz Araújo pelo deputado Eduardo Loureiro. E desabafou:

_ O Antônio vinha pedindo no mínimo há uns dois anos que resolvessem a questão da insuficiência de pessoas após ampliação. Dois anos sendo enrolado na cara dura. Ele admitiu que errou ao falar publicamente, mas demitir por causa de um erro de omissão do próprio governo? Podem falar o que quiserem de Antônio Hohlfeldt, mas é um homem respeitado por toda cultura do país, sem ser refém de nenhuma polarização.

Confira a íntegra da nota:

“O governo do Estado comunica que o presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt, nesta terça-feira (25/11), encerra seu ciclo à frente da instituição, iniciado em 14 de março de 2018, na gestão do governador José Ivo Sartori.

O Executivo estadual agradece o trabalho e o empenho de Hohlfeldt durante esse período. Em março deste ano, por exemplo, participou da inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, marcando a entrega definitiva do Multipalco, em Porto Alegre. No mês seguinte, o governo do Estado iniciou as obras de restauro e modernização do Theatro São Pedro. Nos últimos anos, o Theatro São Pedro recebeu aportes que superam R$ 50 milhões.

Fabiam Thomas, secretário adjunto da Secretaria da Cultura (Sedac), responderá interinamente até a definição de novo presidente da Fundação, que deve ser gestor da área da cultura, a ser anunciado nos próximos dias.”