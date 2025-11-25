Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Cultura
Notícia

Cai o Presidente da Fundação Theatro São Pedro 

Antônio Hohlfeldt foi demitido dias depois de anunciar a suspensão dos espetáculos do Multipalco por falta de pessoal 

