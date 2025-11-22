Bolsonaro, os filhos e a prisão para evitar espetáculo

Ex-presidente foi preso preventivamente neste sábado (22) Antonio Augusto / STF

À sua maneira, cada um dos três filhos mais velhos contribuiu para o desfecho que levou Jair Bolsonaro para uma cela da Superintendência da Polícia Federal neste sábado de feriadão. O deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para Miami, colocou seu tijolinho na construção, alertando as autoridades para a falta de limite dos condenados pela trama golpista de 2022. Foi o senador Flavio Bolsonaro, o mais velho e, em tese, o mais centrado, que deu o motivo para a decretação da prisão preventiva ao convocar uma vigília em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente, em vídeo no qual usou a frase “vamos reagir”.

Na decisão em que determinou a prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes alegou que era para evitar desrespeito à ordem pública, numa referência clara à manifestação convocada por Flavio. Mas o mais grave foi a detecção do sinal de que à meia-noite houve uma tentativa de romper a tornozeleira eletrônica, o que só pode indicar um plano de fuga.

A família sabia que na próxima semana, esgotados todos os prazos para recursos contra a decisão que condenou Bolsonaro, ele seria preso — provavelmente na Papuda, onde já estão os condenados pela desordem no 8 de janeiro. Moraes se antecipou à tentativa de fuga ou à repetição da manifestação que os petistas fizeram quando Lula teve a prisão preventiva decretada, em 2018. Os apoiadores de Lula lotaram um ginásio e se sucederam nos discursos. Antes de se entregar, Lula também fez seu discurso.

Relembrando, Lula não estava em prisão domiciliar. Foi da liberdade para uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e aqui a história dos dois se cruza mais uma vez. A decisão de mandar Bolsonaro para a PF, onde terá cuidados médicos 24 horas por dia, remete à isonomia com Lula de 2018.

Voltando ao papel dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro deu sua contribuição para apressar a prisão ao pintar um quadro mais grave do que já é o da saúde do pai, dizendo que ele não sobreviveria à prisão porque está em crise permanente de soluços e que poderia se engasgar com o refluxo durante a noite, o que não foi confirmado pelos médicos que assistem Bolsonaro.

Antes da condenação, Eduardo fez a sua parte para complicar a vida do pai, ao conspirar contra o Brasil direto dos Estados Unidos, para onde fugiu no início do ano. Eduardo imaginou que o Supremo Tribunal Federal iria se intimidar com as retaliações do governo de Donald Trump — do tarifaço à suspensão dos vistos de sete ministro e a imposição da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes — mas se engano redondamente. O resultado é que agora terá de responder por tentativa de obstrução da Justiça, o que o tira do jogo sucessório em 2026.