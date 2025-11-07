Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ex-presidente condenado
Opinião

Bolsonaro está a dois passos da Papuda após a rejeição de recurso

Não há surpresa na decisão unânime dos integrantes da Primeira Turma do STF

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS