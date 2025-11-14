Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Do lixo ao fogão
Notícia

Biometano ganha força no RS após estudo apontar segurança na mistura com gás natural

Experimentos feitos por instituto da PUCRS garantiram eficiência da fonte renovável de energia

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS