Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Direto de Belém 
Bilac tinha razão: "Não verás país nenhum como este"

Na COP 30, a diversidade brasileira está refletida em todos os espaços

