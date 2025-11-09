Belém fez há 25 anos o que o Cais Mauá ainda não conseguiu

Foi ano 2000 que Belém inaugurou um complexo turístico que pode ser definido como o embrião daquilo que o Cais Mauá gostaria de ser e até hoje não conseguiu.
Revitalizado, o antigo Porto de Belém deu lugar à Estação das Docas, que une gastronomia e cultura, atrai turistas e é um dos locais preferidos dos paraenses na Capital.
Com o melhor da gastronomia amazônica e opções da culinária internacional, a Estação das Docas ficou lotada neste domingo (9) que antecede o início da COP30. Longas filas se formaram nos restaurantes e nas sorveterias que oferecem sabores de frutas locais, como bacuri, cajá, cupuaçu e castanha.
Enquanto Porto Alegre está com seu projeto de revitalização congelado, porque a empresa que venceu a licitação realizada em 2023 ainda não assinou o contrato, Belém inaugurou recentemente uma ampliação.
O Porto Futuro reúne o Museu das Amazônias, o Armazém da Gastronomia, o Parque de Bioeconomia, a Caixa Cultural e o Parque Linear da Nova Doca, conectados à Estação das Docas.
Aberto ao público no início de outubro, o Parque Linear da Nova Doca oferece ambientes de lazer, prática esportiva, convivência social e contato com a natureza.
O espaço reúne ciclovia, jardins, áreas para piqueniques e eventos, parques infantis com brinquedos acessíveis, academia ao ar livre, quadras de basquete, quiosques com banheiros, bicicletário, redário, espaço pet, iluminação em LED e equipamentos de sustentabilidade, como placas solares para geração de energia limpa.
O primeiro centro cultural da Caixa na Região Norte conta com um teatro com capacidade para 280 pessoas, três galerias de exposições e salas para oficinas.