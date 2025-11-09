Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Revitalização que deu certo
Notícia

Belém fez há 25 anos o que o Cais Mauá ainda não conseguiu

Uma nova área, batizada de Porto do Futuro, se conecta com a Estação das Docas, inaugurada em 2000

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS