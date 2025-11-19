Bebidas alcoólicas nos estádios: secretário do RS admite retomar debate após projeto aprovado em Porto Alegre

Venda de bebidas alcoólicas em estádios do Rio Grande do Sul é proibida desde 2008. 9parusnikov / stock.adobe.com

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Aprovado pela Câmara de Porto Alegre nesta quarta-feira (19), o projeto que autoriza a venda de bebidas alcoólicas em estádios da Capital não tem efeito prático mesmo se for sancionada. Isso porque a legislação do Estado, que proíbe a comercialização, se sobrepõe à lei do município. Mas, no que depender do secretário do Esporte do Rio Grande do Sul, Gaúcho da Geral (nome de guerra de Juliano Francziak), a lei autorizada pelos vereadores reacende o debate no âmbito estadual.

À coluna, o secretário lembrou que a aprovação da lei não muda em nada as regras que estão em vigor nos estádios, como Arena do Grêmio e Beira-Rio, mas afirma que esta é uma "ótima oportunidade" para voltar a discutir o assunto. Gaúcho da Geral reforça que São Paulo está liberando a venda de bebidas nos estádios, fazendo com que o Rio Grande do Sul seja o único Estado em que a comercialização é proibida.

— Nunca parei de debater esse assunto internamente. Estamos discutindo com o governo. Estamos trabalhando pra compatibilizar as diversas visões sobre o tema e poder avançar com o projeto na Assembleia, resguardando a questão da segurança, do consumo responsável e da sustentabilidade dos clubes — destaca Gaúcho da Geral.

Já existe um projeto, protocolado pelo próprio secretário quando ainda exercia o mandato de deputado, que autoriza a comercialização de bebidas com teor alcoólico de até 14% nos estádios. O texto está parado na Assembleia. Mesmo assim, a discussão legislativa sobre o tema não deve acontecer antes de 2026. Os deputados entram em recesso em 22 de dezembro.