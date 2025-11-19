Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Polêmica na Capital
Notícia

Bebidas alcoólicas nos estádios: secretário do RS admite retomar debate após projeto aprovado em Porto Alegre

Gaúcho da Geral trabalha para unificar as "diversas visões" sobre o tema e avançar com a proposta na Assembleia

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS