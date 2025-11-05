Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Capitão Nascimento 
Autor de "Tropa de Elite" será homenageado pela Câmara de Porto Alegre

Vereador Moisés Barboza (PSDB) propôs entregar troféu a Rodrigo Pimentel

Henrique Ternus

