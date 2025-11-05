Autor de "Tropa de Elite" será homenageado pela Câmara de Porto Alegre

Rodrigo Pimentel ganhou visibilidade com comentários em noticiários e redes sociais sobre operação no Rio de Janeiro, em que 121 pessoas morreram. Instagram / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Capitão veterano do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e responsável por criar o icônico Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, Rodrigo Pimentel está prestes a ser homenageado pelos vereadores da Capital gaúcha. O policial carioca, que escreveu o livro que deu origem ao longa, vai receber o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, por proposição do vereador Moisés Barboza (PSDB).

A honraria é considerada uma das distinções mais relevantes da Câmara, e cada vereador só pode concedê-la uma vez ao longo da legislatura. Segundo a resolução que institui o troféu, o prêmio é entregue a pessoas ou empresas que "tenham se destacado publicamente e contribuído para o desenvolvimento social, econômico ou humano da cidade de Porto Alegre, por suas ações em quaisquer áreas do conhecimento humano".

Moisés diz que conheceu Pimentel pessoalmente e justificou a homenagem pela importância da sua trajetória como policial, escritor, roteirista e produtor.

— Rodrigo Pimentel tem uma história marcada pela coragem e pela defesa da sociedade. Neste momento em que o país volta os olhos ao combate ao crime organizado, às facções e ao tráfico de drogas, é fundamental valorizar quem dedicou a vida a essa luta. É uma honra propor essa homenagem a alguém que enfrentou o crime fardado e segue contribuindo para o debate sobre segurança pública — destacou.

O vereador tucano protocolou a proposição nesta quarta-feira (5). O pedido será analisado pelas comissões permanentes da Câmara, mas não deve ser barrado por acordo informal entre os vereadores. A proposta não passa pelo plenário.

Quem é