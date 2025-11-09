Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Justiça do RS
Aumento de desembargadores no TJ abre margem para reeleição e novas relações de poder

Assembleia Legislativa aprova criação de 30 novos cargos de desembargador no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Ampliação enquadrará a Corte nas regras de uma emenda constitucional que permite a reeleição

Gabriel Jacobsen

