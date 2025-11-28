Arita inaugura em Pelotas quinto serviço especializado no atendimento a idosos

Não basta inaugurar, tem de participar. Esse poderia ser o slogan da secretária da Saúde, Arita Bergmann, 78 anos. Para dar o exemplo, ela aproveita a inauguração de serviços oferecidos pelo Estado para mostrar como funciona, testar ou simplesmente tirar uma foto. Ela já se vacinou, fez mamografia, testou equipamentos de ginástica.
Foi assim nesta sexta-feira (28), em Pelotas, quando inaugurou o quinto Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS.
A unidade funciona no Centro Regional de Cuidados Paliativos – Cuidativa, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Outros quatro serviços dedicados ao atendimento de idosos estão funcionando em Novo Hamburgo, Lajeado, Caxias do Sul e Marau.
O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado do Rio Grande do Sul que funciona por meio de serviços regionalizados de saúde e atua como apoio à atenção primária. Com isso, busca-se evitar internações desnecessárias e reduzir as filas de espera por atendimento especializado.
O governo repassa R$ 130 mil mensalmente para custeio do serviço, que será referência para 21 municípios da região e cujas metas mensais incluem: 320 consultas médicas, incluindo um profissional especialista, no caso de Pelotas o médico geriatra; mais de 1,2 mil atendimentos pela equipe multiprofissional e cerca de 910 exames.