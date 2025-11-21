Após polêmica com Feira da Agricultura Familiar, prefeitura de Porto Alegre define regras para eventos no Largo Glênio Peres

Feira da Agricultura Familiar, ao lado do Mercado Público, chegou à terceira edição em 2025 com cem estandes. Duda Fortes / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre regulamentou as regras de uso do Largo Glênio Peres para feiras e eventos culturais. O decreto publicado nessa quinta-feira (20) define prazo para montagem e desmontagem das estruturas e cria a exigência de autorização para a realização das feiras. Não há previsão de alteração ou reposicionamento da área onde os espaços são montados.

No decreto, a prefeitura determina que a realização das cinco feiras com permissão para utilizar o Largo Glênio Peres (veja lista abaixo) vai depender de autorização prévia, emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos. O responsável pelo evento deverá apresentar plano de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI) aprovado e o croqui da feira — no qual deve constar toda a estrutura pretendida e como será implantada, além de apontar técnico responsável por instalações elétricas e estruturas.

Os organizadores terão prazo de três dias para montagem da estrutura da feira e mais três para desmontagem, com possibilidade de prorrogação por mais dois dias desde que não haja sobreposição de eventos. As exceções são as feiras do Peixe e da Agricultura Familiar, que, em função da "maior complexidade estrutural e operacional", terão prazo de montagem ampliado de até sete dias, também com possibilidade de ser ampliado.

Além disso, um termo de compromisso de uso do espaço público terá de ser entregue. No documento, o responsável pela feira se compromete a entregar o Largo nas mesmas condições em que recebeu, incluindo eventuais danos ao patrimônio, além de garantir a limpeza do espaço durante e após o final do evento.

As novas regras surgem três semanas depois que o presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, colocou em risco a realização de novas edições da Feira da Agricultura Familiar em função de um projeto da vereadora Fernanda Barth (PL), hoje secretária de Desenvolvimento Econômico. A proposta previa o reposicionamento das feiras para uma área considerada menor no Largo Glênio Peres, o que, segundo Joel da Silva, inviabilizaria o evento.

O prefeito Sebastião Melo visitou a terceira edição da feira no início do mês e garantiu que não a transferiria de local. A prefeitura argumentou, entretanto, que havia a necessidade de estabelecer algumas regras sobre os eventos, oficializadas nessa quinta.

Feiras permitidas no Largo Glênio Peres