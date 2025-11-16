Apenas 10% das prefeituras do RS têm plano para implantação da Lei Geral de Proteção de Dados

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Criada em 2018 com o objetivo de garantir a privacidade de dados sensíveis dos cidadãos, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda está distante da maior parte das prefeituras gaúchas. Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) mostra que apenas 10% dos municípios têm um plano de adequação à legislação.

As 497 prefeituras foram questionadas sobre a existência desse plano, com o seguinte saldo:

Não elaboraram plano, projeto ou documentação: 332 (67%)

Iniciaram, mas não concluiu: 94 (19%)

Elaboraram, com implementação documentada: 41(8%)

Elaboraram, com implementação não documentada: 10 (2%)

Não responderam: 20 (4%)

A pesquisa também aponta a ausência de políticas de segurança da informação em 90% das prefeituras e a falta de nomeação formal de encarregados pelo tratamento de dados pessoais em 83%.