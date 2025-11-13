Antes tarde do que mais tarde, Polícia Federal prende ex-presidente do INSS e abre leque da investigação

Demitido no final de abril, Stefanutto esteve no mês passado na CPI do INSS. José Cruz / Agência Brasil

São incompreensíveis para os leigos os tempos da investigação da fraude bilionária do INSS. Por que só agora foi preso o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto? Passaram-se mais de seis meses desde o seu afastamento, mas só nesta quinta (13) a Polícia Federal e a Corregedoria-Geral da União entenderam que há motivos para prender o sujeito que ocupou os mais altos cargos na hierarquia do INSS no tempo em que floresceu a fraude contra aposentados e pensionistas.

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, costuma repetir uma metáfora que faz todo sentido no caso do escândalo do INSS:

— O ladrão entrou na casa entre 2019 e 2022. E continuou em 2023 e 2024 porque os alarmes foram desligados propositalmente.

Quem são todos os ladrões que entraram na casa entre 2019 e 2022? desligou os alarmes? Quem permitiu que os alarmes fossem desligados em 2023 e 2024?

Os presidentes do INSS e os ministros da Previdência à época das fraudes têm todos que ser investigados. Porque, mesmo Stefanutto sendo um funcionário de carreira indicado para cargos de direção, sua autonomia não era absoluta. E o resto da diretoria? E os funcionários que puderam a mão na massa e permitiram que a fraude se consumasse?

A investigação ainda não está concluída. Cada peça que cai pode ajudar a montar o quebra-cabeça de uma fraude continuada em um órgão público com histórico de corrupção e de ineficiência. O que deveria ser meritório — a indicação de um funcionário de carreira para a gestão — revelou-se um desastre, com a mistura de interesses públicos e privados.