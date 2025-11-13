Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ex-prefeito de Lajeado
Notícia

Alvo de operação da PF, Marcelo Caumo não é mais secretário do governo Leite

Ex-prefeito de Lajeado ocupava a pasta de Desenvolvimento Urbano

Henrique Ternus

