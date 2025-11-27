Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fênix dos tucanos 
Análise

Aécio Neves assume a presidência nacional do PSDB

Deputado federal mineiro tem uma meta ambiciosa: reconquistar o protagonismo perdido

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS