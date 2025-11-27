Aécio Neves assume a presidência nacional do PSDB

Aécio, sorridente, com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Alexssandro Loyola / Divulgação

Depois de alguns anos de ostracismo, no turbilhão das denúncias que o retiraram da lista de possíveis candidatos à Presidência da República e em que precisou recomeçar como deputado federal, Aécio Neves está de volta à ribalta. O neto de Tancredo Neves assumiu nesta quinta-feira (27) a presidência nacional do PSDB, disposto a tornar o partido novamente protagonista no cenário político do país.

Na posse, acenou com a possibilidade de apoiar Tarcísio Freitas para presidente, se ele não se apresentar "apenas como candidato de Bolsonaro". O deputado disse ter sido "injustiçado nos últimos anos", durante a Operação Lava Jato, e anunciou que sua meta é eleger 30 deputados federais e "recolocar o PSDB no tabuleiro político" nas próximas eleições.

Uma de suas primeiras ações será definir os rumos políticos das direções dos diretórios estaduais, inclusive o do Rio Grande do Sul.

— É prioridade — diz Aécio, que pretende resolver a questão gaúcha até o final da semana que vem.

O PSDB que Aécio assume não é nem sombra daquele que governou o Brasil de 1995 a 2002, com Fernando Henrique Cardoso, e que disputou o segundo turno nas eleições de 2002, 2006, 2010 e 2014, com José Serra (duas vezes), Geraldo Alckmin e com ele mesmo. De 2018 para cá, o PSDB não só ficou fora do segundo turno, como murchou na Câmara, no Senado, nos governos estaduais e nas prefeituras.