Você nunca foi a Antônio Prado? Então vá. Agora ela é uma das melhores vilas turísticas do mundo 

Cenário do filme O Quatrilho, Antônio Prado, na Serra Gaúcha, ganhou da ONU Turismo o título de “uma das melhores vilas turísticas do mundo”. A cidade foi selecionada entre 270 candidatas de 65 países, e o anúncio feito nesta sexta-feira (17) em Huzhou, na China, durante cerimônia global da ONU Turismo — principal organismo das Nações Unidas para o setor.

O reconhecimento internacional do programa Best Tourism Villages by UN Tourism coloca Antônio Prado entre os destinos turísticos mais sustentáveis e inovadores do planeta e premia o município no ano em que se comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. No Brasil, apenas um município recebeu o título anteriormente. Foi Pomerode (SC), com a Rota do Enxaimel, em 2021.

Leia Mais Antônio Prado vai representar o Brasil em prêmio que elege as melhores vilas turísticas do mundo

Mas o que Antônio Prado fez para merecer esse título? Mostrou sua identidade singular, com arquitetura histórica preservada, a herança italiana e as paisagens de cartão postal. Nessa herança italiana está uma gastronomia que encanta os visitantes. É lá que se realiza a Festa Nacional da Massa (FenaMassa), a Noite Italiana, o Vino in Piazza e os filós — encontros típicos com música, vinho e comilança.

Fundada em 1886 como a última colônia italiana do Estado, Antônio Prado tem em seu centro histórico o mais autêntico conjunto arquitetônico da imigração italiana no Brasil. São 48 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Ao saber do resultado, o prefeito Roberto Dalle Molle comemorou:

— Somos um destino turístico de referência internacional, que alia desenvolvimento, preservação cultural e valorização da nossa identidade graças a um trabalho coletivo, construído com planejamento, comprometimento e orgulho pela nossa história.

Leia Mais Conheça Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil

De acordo com a prefeitura, a candidatura de Antônio Prado foi construída com base em um projeto integrado, que reflete as três dimensões da sustentabilidade: ambiental, social e econômica. Entre as ações que se destacaram estão a proteção da Mata Atlântica, o Plano Municipal de Saneamento Básico, a criação da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas e o incentivo à energia solar.

Na área social, o município promove inclusão digital e social no meio rural, valorização da cultura imigrante italiana, incentivo ao protagonismo feminino e juvenil e manutenção de uma gestão participativa, com conselhos e deliberações coletivas.