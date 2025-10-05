Rosane de Oliveira

Câmara Municipal
Notícia

Vereadores de direita propõem cassar título de cidadã de Porto Alegre concedido à reitora da UFRGS

Medida seria retaliação à rejeição de homenagem a advogado Tiago Pavinatto

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS