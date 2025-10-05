Vereadores de direita propõem cassar título de cidadã de Porto Alegre concedido à reitora da UFRGS

Honraria dedicada a Márcia Barbosa foi aprovada em junho. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um grupo de vereadores de direita quer retirar o título de cidadã de Porto Alegre concedido à reitora da UFRGS, Márcia Barbosa. A homenagem à professora, que é natural do Rio de Janeiro, foi aprovada em junho pela Câmara.

O projeto da revogação, assinado por oito vereadores, é uma retaliação à rejeição da concessão da mesma honraria ao advogado e comunicador de direita Tiago Pavinatto.

A homenagem a Pavinatto foi proposta pela vereadora Comandante Nádia (PL), mas não teve nenhum voto dos vereadores de esquerda e, por isso, não atingiu o número mínimo de 24 votos para a aprovação.

Como o governo tem 23 vereadores e a oposição, 12, os títulos de cidadão só podem ser aprovados com a concordância dos dois blocos. Até então, havia um acordo informal na Câmara para que todos fossem chancelados.