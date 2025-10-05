Vereadores de direita propõem cassar título de cidadã de Porto Alegre concedido à reitora da UFRGS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Um grupo de vereadores de direita quer retirar o título de cidadã de Porto Alegre concedido à reitora da UFRGS, Márcia Barbosa. A homenagem à professora, que é natural do Rio de Janeiro, foi aprovada em junho pela Câmara.
O projeto da revogação, assinado por oito vereadores, é uma retaliação à rejeição da concessão da mesma honraria ao advogado e comunicador de direita Tiago Pavinatto.
A homenagem a Pavinatto foi proposta pela vereadora Comandante Nádia (PL), mas não teve nenhum voto dos vereadores de esquerda e, por isso, não atingiu o número mínimo de 24 votos para a aprovação.
Como o governo tem 23 vereadores e a oposição, 12, os títulos de cidadão só podem ser aprovados com a concordância dos dois blocos. Até então, havia um acordo informal na Câmara para que todos fossem chancelados.
Além de Nádia, assinam o projeto para cassar a homenagem à reitora da UFRGS os vereadores Coronel Ustra (PL), Jessé Sangalli (PL), Alexandre Bobadra (PL), Ramiro Rosário (Novo), Tiago Albrecht (Novo), Marcos Felipi Garcia (Cidadania) e Mariana Lescano (PP).