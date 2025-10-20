Vereadores da direita aprovam CPI para investigar tumulto na Câmara de Porto Alegre

Mariana Lescano (PP) será presidente da comissão de inquérito na Câmara. Elson Sempé Pedroso / CMPA

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) será instalada na Câmara de Porto Alegre para investigar o tumulto da semana passada, em que cinco vereadores e um deputado ficaram feridos após confronto com a Guarda Municipal. Intitulada "CPI da invasão", a proposta é de autoria da vereadora Mariana Lescano (PP) e tem apoio de 12 parlamentares (confira a lista abaixo).

O requerimento para abertura da CPI foi protocolado na manhã desta segunda-feira (20) e, como reúne o mínimo de assinaturas necessárias, a comissão deve ser instalada ainda nesta tarde. Por ser a proponente, Mariana Lescano deve ser a presidente da comissão, enquanto a relatoria deve ficar com Tiago Albrecht (Novo).

Para Mariana Lescano, foram os vereadores da esquerda que incitaram uma invasão à Câmara e, portanto, fizeram com que o protocolo de segurança da Guarda fosse ativado para conter danos ao patrimônio público e não colocar em risco a segurança dos parlamentares. Em um vídeo publicado no Instagram, anunciando a CPI, Mariana chamou o ato de "inadmissível".

— A esquerda e seus militantes tentaram invadir a Câmara, agrediram guardas, cometeram diversos crimes, desobediência, agressão, calúnia, ameaça, e agora nós queremos responsabilizar cada um pelos crimes que cometeu. A esquerda por muito tempo fez as suas manifestações com quebra-quebra e nunca foi responsabilizada, mas dessa vez a gente não vai deixar passar em branco — afirma.

Segundo a vereadora, o foco da comissão é entender, por meio de documentos, imagens e depoimentos de testemunhas, a responsabilidade dos parlamentares de esquerda e dos manifestantes no tumulto e a dimensão dos danos causados à Câmara. A ação dos guardas municipais que agrediram vereadores não será objeto de investigação inicial, mas Mariana diz que eles poderão ser ouvidos se houver necessidade.

Na última quarta-feira (15), manifestantes protestavam em frente à Câmara contra os projetos de concessão do Dmae à iniciativa privada e o que restringe a atuação dos catadores na Capital. A confusão começou devido à proibição de entrada de manifestantes na Casa.

Vereadores que assinaram a CPI