Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Apuração capenga 
Notícia

Vereadores da direita aprovam CPI para investigar tumulto na Câmara de Porto Alegre

Proposta por Mariana Lescano (PP), comissão deve se debruçar sobre a responsabilidade dos parlamentares de esquerda no episódio, sem apurar conduta da Guarda Municipal

Henrique Ternus

