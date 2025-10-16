Vereador de Canoas ironiza linguagem neutra durante evento da prefeitura: "Todes são minhas boles"

Juares Hoy usou camiseta no evento sobre o HPS ao lado do prefeito Airton Souza. André Ávila / Agencia RBS

Durante o anúncio do prefeito de Canoas, Airton Souza, sobre a volta do funcionamento do Hospital de Pronto Socorro (HPS), o que roubou os holofotes foi a camiseta usada pelo líder do governo na Câmara, vereador Juares Hoy (PP). O texto estampado ironiza o uso da linguagem neutra, utilizando como referência o estilo que era interpretado pelo humorista Mussum, em Os Trapalhões.

"Todes são minhas boles", diz a estampa.

Ao iniciar sua manifestação durante o evento na tarde desta quinta-feira (16), Juares também fez referência à linguagem neutra:

— Boa tarde a todos e somente a todos — cumprimentou, antes de falar sobre a importância do HPS para a cidade.

Nesta quinta-feira, a prefeitura de Canoas anunciou a intensificação das obras de reforma do prédio e, com isso, um novo prazo para retorno do funcionamento. Em entrevista exclusiva à reportagem de Zero Hora, o prefeito Airton Souza afirmou que a previsão é de que o hospital volte a funcionar por completo até dezembro de 2026.

"Brincadeira de bom gosto"

Vereador está utilizando muletas em função de uma cirurgia no quadril. André Ávila / Agencia RBS

A camiseta não é uma novidade para quem acompanha o vereador nas redes sociais. Na semana passada, Juares Hoy publicou vídeo em que fala sobre a vestimenta, e se refere à frase estampada como uma "chacota".

— Essa camiseta, a comunidade do bem, a comunidade que defende a democracia e a liberdade de expressão, me deu esse presente maravilhoso. Todes são minhas boles. Não existe pronome neutro. É uma chacota, uma brincadeira de bom gosto. Vou usar sempre essa camiseta. Não existe linguagem neutra, isso é um absurdo, o país não pode aceitar isso — afirmou no vídeo.