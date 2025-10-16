Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Polêmica
Notícia

Vereador de Canoas ironiza linguagem neutra durante evento da prefeitura: "Todes são minhas boles"

Juares Hoy (PP) disse nas redes sociais que a peça é uma "brincadeira de bom gosto"

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS