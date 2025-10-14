Lula está em Roma e visitou Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Às vésperas de escolher quem substituirá o ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula deu em Roma uma declaração que, se cumprida ao pé-da-letra, dá ao país a esperança de que indicação não venha ser uma “ação entre amigos”.

— Quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, quero uma pessoa gabaritada para ser ministro. Não quero um amigo, quero um ministro que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira, essa é a qualidade que eu quero. Foi assim com todos ministros que indiquei até agora. Quando chegar no Brasil vou conversar com muita gente do governo e vou tomar uma decisão e anunciar quem vou mandar para ser convocado pelo Senado.

As especulações até aqui convergem para três nomes: o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União. Se for um dos três, Lula pode até dizer que nenhum é “amigo” no sentido estrito da palavra. Mas são pessoas próximas, com quem ele convive há muito tempo e, convenhamos, nenhum é o que se possa chamar de “sumidade jurídica”.

Barroso convém, lembrar, foi escolhido pela então presidente Dilma Rousseff sem que os dois se conhecessem. Ela o chamou para conversar, não disse do que se tratava e dias depois o convidou para ser ministro. Fez o mesmo com Edson Fachin, o atual presidente do Supremo.

Lula vem sendo cobrado a indicar uma mulher ou um negro, já que o Supremo hoje é uma casa de homens brancos, com a ministra Cármen Lúcia — por Lula indicada — sendo a exceção que confirma a regra e que ficou sozinha com a aposentadoria de Rosa Weber.

Nas duas oportunidades que teve neste mandato para indicar ministros, Lula escolheu dois homens de sua estrita confiança: o advogado Cristiano Zanin, que o defendeu nos processos da Lava-Jato, e o ex-ministro da Justiça Flávio Dino.

Mesmo com três homens entre os favoritos, o nome de uma juíza gaúcha circula timidamente como opção nos bastidores do Juidiciário. É o de Karen Luise, juíza negra que estava cedida como auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na gestão de Barroso e agora assumiu como conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília.