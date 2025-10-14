Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Novo ministro
Vaga no STF não pode ser ação entre amigos

Lula disse nesta segunda-feira (13), em Roma, que quer “uma pessoa gabaritada” para a vaga de Barroso

