Tumulto na Câmara de Porto Alegre: Assembleia pede providências e comissão vai ouvir vereadores feridos

Reunião de líderes na manhã desta terça-feira (21) discutiu tumulto na Câmara da Capital. Lauro Alves / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A pauta da reunião de líderes na manhã desta terça-feira (21) transcendeu os limites da Assembleia Legislativa, e os deputados aproveitaram o encontro para discutir o tumulto registrado na Câmara de Porto Alegre, na semana passada. O tema chegou ao Legislativo estadual porque Miguel Rossetto (PT) foi atingido por um disparo de bala de borracha nas costas, após confusão entre manifestantes, vereadores e a Guarda Municipal.

Preocupado com a integridade física dos parlamentares, o presidente da Assembleia, Pepe Vargas (PT), encaminhou ofício ao prefeito Sebastião Melo, à presidente da Câmara de Vereadores, Comandante Nádia (PL), e ao Ministério Público solicitando a apuração do episódio.

Pepe quer que sejam identificados os agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) que atuaram no caso, o quantitativo de armamentos utilizado, assim como as imagens das câmeras de segurança que registraram a ocorrência e das câmeras corporais dos policiais.

É da competência do presidente do Legislativo estadual “zelar pelo prestígio e decoro da Assembleia e pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros”, de acordo com o regimento interno da Casa.