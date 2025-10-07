Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Após ligação
Análise

Trump não negociará com o Brasil por amor, mas por dinheiro

Se presidente disse que os americanos estão sentindo falta do café do Brasil é porque há margem para recuo nas taxas

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS