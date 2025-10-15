Tribunal de Contas lança pesquisa sobre prioridades dos gaúchos na fiscalização

Tribunal de Contas quer fortalecer participação da população na fiscalização. TCE-RS / Divulgação

Em mais um movimento de aproximação com a sociedade, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS) lança nesta quinta-feira (16) a pesquisa do projeto Escuta Cidadã, uma iniciativa que visa ampliar a participação da população nas ações de controle da administração pública. Por meio da consulta, os gaúchos poderão ajudar a definir as áreas prioritárias a serem fiscalizadas pelo TCE.

O levantamento resulta de uma ação conjunta da Ouvidoria com a Direção de Controle e Fiscalização (DCF) do Tribunal, com o objetivo de tornar o processo de auditoria mais transparente e alinhado às demandas da sociedade gaúcha.

Os dados coletados vão subsidiar o planejamento das fiscalizações a serem realizadas em órgãos públicos municipais e estaduais. A consulta pode ser acessada aqui.

Com uma linguagem acessível e formato simplificado, a pesquisa está organizada por grandes áreas temáticas: saúde, educação, segurança pública, saneamento, meio ambiente, gestão fiscal e governança. Em cada área, as pessoas podem indicar até duas prioridades de fiscalização.

A pesquisa ficará disponível até 10 de novembro, e o resultado será consolidado em relatório público, reforçando o compromisso do Tribunal com a transparência e a escuta ativa da sociedade.

— A participação social é essencial para garantir que as ações de controle estejam focadas nas reais necessidades da população. Além disso, fortalecem a legitimidade do próprio Tribunal de Contas como uma autêntica casa da cidadania — diz o ouvidor do TCE-RS, conselheiro Cezar Miola.

O diretor de Controle e Fiscalização, Roberto Tadeu de Souza Júnior, destaca que “ao apontar os temas que consideram prioritários, os cidadãos contribuem diretamente para o planejamento das fiscalizações. Esse processo resulta em diagnósticos mais precisos sobre a situação das contas públicas e das políticas que impactam o dia a dia das pessoas.”

Temas da pesquisa