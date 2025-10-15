Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Escuta cidadã
Tribunal de Contas lança pesquisa sobre prioridades dos gaúchos na fiscalização

Cada pessoa poderá indicar até 10 temas sobre os quais gostaria de ver a lupa dos auditores

