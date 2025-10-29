Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Troca na corte
Notícia

Tribunal de Contas define novo presidente para 2026

Conselheiro Iradir Pietroski vai assumir no lugar de Marco Peixoto

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS