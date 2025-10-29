Tribunal de Contas define novo presidente para 2026

Pietroski fará gestão focada em garantir previdência aos trabalhadores. Jürgen Mayrhofer / Divulgação

O conselheiro Iradir Pietroski foi eleito para a presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) em 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano — o que tradicionalmente se confirma. A decisão foi tomada pelo Pleno da corte em sessão nesta quarta-feira (29).

Pietroski assumirá o lugar de Marco Peixoto, que presidiu o tribunal nos últimos dois anos e será corregedor em 2026. A nova gestão terá ainda Edson Brum como vice-presidente, Cezar Miola como segundo vice-presidente e Estilac Xavier como ouvidor.

Após a eleição, Pietroski manifestou sua intenção em fazer um trabalho coletivo entre os colegas, para que o TCE continue exercendo "seu papel pedagógico".

— Na minha administração, iremos focar nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), para que as pessoas que estão trabalhando realmente tenham seus direitos alcançados — antecipou.