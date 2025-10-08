TRE sugere que eleitores atualizem cadastro neste ano para evitar filas em 2026

Central de Atendimento ao Eleitor, em Porto Alegre, foi completamente reformada após ter sido destruída pela enchente de 2024. Henrique Ternus / Agencia RBS

Se você ainda não fez o cadastramento biométrico junto à Justiça Eleitoral, faz parte de um contingente de 15% de gaúchos que ainda precisam atualizar seus dados. Em Porto Alegre, o percentual é bem maior — 31,45% dos eleitores ainda não cadastraram a biometria. Foi para esse público que o TRE lançou a campanha “Sua digital, nossa cidadania” e ampliou as opções de datas e locais para o recadastramento.

Diariamente, os eleitores podem se recadastrar na Central de Atendimento ao Eleitor, na Rua Siqueira Campos, 805, das 10h às 17h. O eleitor deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência, se tiver. Em casos de alistamento (título novo), é necessária a apresentação do RG. A CNH não é aceita. Nas demais localidades, basta ir até o Cartório Eleitoral da cidade.

Em Porto Alegre, quem quer se recadastrar ou resolver qualquer pendência com a Justiça Eleitoral tem a opção de buscar atendimentos no Shopping Praia de Belas, aos sábados e domingos, até o primeiro fim de semana de novembro. O atendimento ocorre no terceiro piso do shopping, em frente à academia, das 13h às 20h.

No local, são oferecidos diversos serviços, como cadastro biométrico, emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, revisão cadastral, regularização de pendências, emissão de certidões, quitação de multas, entre outros.