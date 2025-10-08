Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Biometria
Notícia

TRE sugere que eleitores atualizem cadastro neste ano para evitar filas em 2026

Justiça Eleitoral terá plantões aos sábados e domingos, no Praia de Belas Shopping, até o primeiro fim de semana de novembro

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS