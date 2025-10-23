Terreno da Trensurb é doado para construção de novo campus do IFSul em Novo Hamburgo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense ( IFSul ) ganhou da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre ( Trensurb ) um terreno localizado junto à estação do trem em Novo Hamburgo para a construção do seu novo campus .

Uma parte da área permanece com a Trensurb para futura utilização como Terminal de Integração Multimodal, que é prometido desde que o trem começou a chegar na cidade, em 2012. A área, que está desocupada há pelo menos 10 anos, fica localizada na Avenida Nações Unidas, ao lado do Bourbon Shopping, no Centro de Novo Hamburgo.