Taxa de pobreza atinge menor nível da série histórica na região metropolitana de Porto Alegre

Entre 2021 e 2024, mais de 265 mil pessoas deixaram a situação de pobreza na região metropolitana de Porto Alegre, reduzindo a taxa que era de 17,8% da população para 11,5% — o menor patamar desde o início da série histórica, em 2012. Os dados fazem parte da 16ª edição do boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido pelo Observatório das Metrópoles, pelo PUCRS Data Social e pela Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina (RedODSAL).

Atualmente, 504 mil pessoas da Região Metropolitana vivem abaixo da linha de pobreza, quando a renda mensal per capita é de R$ 692,54. Há três anos, o número de pessoas nesta situação ultrapassava os 770 mil, entre os mais de 4,3 milhões de habitantes da área.

De acordo com o estudo, a redução está diretamente ligada ao aumento da renda. A média per capita na região atingiu R$ 2.887 em 2024, o maior valor já registrado, com crescimento de 26% em relação a 2021. O avanço ocorreu também entre os 40% mais pobres, cuja renda média passou de R$ 625 para R$ 908, um aumento de 25%.

— A redução recente da pobreza se deve, sobretudo, ao aumento da renda, em especial dos rendimentos provenientes do mercado de trabalho. Sem dúvida um mercado de trabalho mais aquecido, aliado à retomada da política de valorização do salário mínimo, ajudam muito a entender o contexto de queda da pobreza — explica o professor André Salata, coordenador do PUCRS Data Social.

A desigualdade de renda, por outro lado, se manteve praticamente estável no período. O estudo fez uma análise a partir do coeficiente de Gini, índice criado pelo estatístico italiano Conrado Gini para medir desigualdade na distribuição de renda, que varia de 0 (igualdade perfeita) a 1 (quando toda a renda está concentrada em um único indivíduo).

Na Região Metropolitana, entre 2021 e 2024, o coeficiente variou de 0,491 para 0,489 e a razão entre a renda dos mais ricos e a dos mais pobres passou de 12,1 para 12 (ou seja, o rendimento do grupo mais rico é 12 vezes maior do que o do grupo mais pobre). Essa estabilidade aproxima a região de outras do Sul, como Florianópolis e Curitiba, onde também não houve queda significativa das desigualdades.

— É uma região com renda média mais alta, e, portanto, menos sensível ao aumento que tivemos nas políticas de transferência de renda e, também, de elevação do salário-mínimo. Há um forte peso do agronegócio na estrutura produtiva desta região, e a estiagem de 2022 teve impacto grande sobre agricultores familiares e trabalhadores rurais menos qualificados — avalia Salata.

O levantamento também aponta redução da extrema pobreza, quando a renda mensal média é de R$ 217,37 per capita: de 3,5% em 2021 para 1,4% em 2024. Mesmo após a enchente registrada no Estado em 2024, o estudo aponta que o cenário econômico da região e as ações governamentais evitaram retrocessos.