Tarso Genro recebe título que já foi concedido a papa Francisco e ex-ministros

O ex-governador gaúcho Tarso Genro foi homenageado com o título de acadêmico emérito da Academia Paulista de Direito (APD), durante o IV Congresso Internacional da instituição. Apenas outras seis pessoas receberam a honraria — entre eles, juristas, ex-ministros e até mesmo o papa Francisco.

Os outros homenageados na história foram:

Jorge Mario Bergoglio (papa Francisco, morreu este ano).

(papa Francisco, morreu este ano). Dalmo de Abreu Dallari (jurista, advogado e professor universitário).

(jurista, advogado e professor universitário). Antonio Carlos Malheiros (desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e advogado, conhecido por seu trabalho social e voluntário, morreu em 2021).

(desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e advogado, conhecido por seu trabalho social e voluntário, morreu em 2021). Renato Janine Ribeiro (ex-ministro da Educação no governo Dilma Rousseff, professor de filosofia e cientista político).

(ex-ministro da Educação no governo Dilma Rousseff, professor de filosofia e cientista político). Fábio Konder Comparato (jurista, advogado e escritor).

(jurista, advogado e escritor). José Gregori (ex-ministro da Justiça no governo FHC, jurista e político, morreu em 2023).

Foi de Tarso — que é advogado e professor universitário e já foi ministro da Justiça, de Relações Internacionais e da Educação — a palestra de abertura do evento, em que discursou sobre a relação do Direito com a política e o papel do STF como guardião da Constituição. Tarso também defendeu que cabe aos juristas uma "missão" no Estado social.

— Os valores da liberdade e da segurança, por exemplo, podem ser considerados antinômicos, no sentido de que a garantia da liberdade causa danos, comumente, à segurança, e ambos são direitos subjetivos públicos coletivos. Aqui então nos deparamos com o preâmbulo da Constituição, para fazer a sua escolha formal entre a liberdade e a segurança no caso concreto: liberdade para que (concreto) e segurança para quem (ordem abstrata).

Segundo Tarso, cabe aos juristas do chamado “novo Estado social” elaborar uma reflexão capaz de entender o conjunto das transformações em curso — uma forma de reagir à lógica que reduz o valor do trabalho e de reconhecer as novas formas de exercer atividades profissionais no mundo atual.

— O conflito entre protecionismo e desregulação é a máxima antinomia da democracia constitucional moderna, no que tange tanto à efetividade dos direitos sociais, como para restaurar a credibilidade dos direitos — aponta.

Ao justificar a entrega da honraria, o desembargador Alfredo Attié, presidente da Academia Paulista de Direito, destacou a ajuda que Tarso presta ao Brasil pelo conhecimento jurídico, as reflexões e as ações na área pública.

A ANPD concede o título de acadêmico emérito a pessoas que "desenvolveram com excelência suas atividades, prestaram serviços de rele­vo à sociedade brasileira e inter­na­cional, em sua tra­jetória docente ou profis­sion­al, especí­fi­ca e exclu­si­va­mente pela importân­cia de seu tra­bal­ho na con­strução entre­laça­da dos direitos humanos, da paz, da democracia e da justiça social".



