Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Honraria
Tarso Genro recebe título que já foi concedido a papa Francisco e ex-ministros

Ex-governador foi homenageado como Acadêmico Emérito da Academia Paulista de Direito

Henrique Ternus

