Tânia Moreira deixa a Secretaria de Comunicação de Santa Maria

Tânia Moreira foi chefe da comunicação do governo estadual antes de ir para Santa Maria. PSDB / Divulgação

À espera do primeiro neto e duas sobrinhas-netas, a jornalista Tânia Moreira pediu demissão do cargo de secretária de Comunicação Social da Prefeitura de Santa Maria para poder ficar mais perto da família. Tânia anunciou a saída nesta segunda-feira (20), depois de várias conversas com o prefeito Rodrigo Decimo (PSDB), nas quais expôs sua preocupação por não estar conseguindo conciliar o trabalho com a vida familiar.

— Estou muito dividida, porque acabo não estando 100% em Porto Alegre nem em Santa Maria, como gostaria. Não sei trabalhar desse jeito. Precisava fazer uma opção e resolvi respeitar o meu momento — disse Tânia à coluna.

Tânia deixou a secretaria estadual de Comunicação em 2024 para trabalhar na campanha de Decimo. Confirmada a vitória, o prefeito a convidou para permanecer em Santa Maria como secretária e ela aceitou, seduzida pelo desafio de estruturar a Comunicação e colaborar nos primeiros meses de governo.

A jornalista ainda não sabe o que fará nos próximos meses, mas quem a conhece sabe que ela não resiste a uma campanha eleitoral e que, provavelmente, vai trabalhar para algum candidato em 2026.