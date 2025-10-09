Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Grito calado
Opinião

Suspeito de envolvimento no escândalo do INSS fica em silêncio na CPI e perde oportunidade de explicar papel de irmão de Lula

Opção pelo direito de não falar do presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, é uma afronta

