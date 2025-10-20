Sindnapi contesta avaliação de que irmão de Lula deveria depor

Irmão de Lula, Frei Chico teve depoimento na CPI do INSS barrado por proposição dos parlamentares governistas. Ricardo Stuckert / Instituto Lula

O Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas contesta a interpretação da coluna de que, se o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, não deve nada, não tem o que temer na CPMI do INSS. O Sindnapi menciona duas frases ditas na mesma coluna, em 17 de outubro, para sustentar que a rejeição da convocação de Frei Chico está correta.

São elas: "Quem acompanha as CPIs sabe que todas são palanques políticos disfarçados de investigação" e que "os parlamentares estão mais preocupados com os cortes para viralizar na internet do que em identificar culpados e propor soluções".

“Dois bons argumentos para evitar a exposição gratuita de um homem respeitado, que tem uma vida ilibada e que sempre lutou contra as injustiças sociais”, diz o Sindnapi em nota encaminhada à coluna.

O sindicato registra que “até o momento, a Polícia Federal e a CGU não encontraram um indício sequer de envolvimento do Frei Chico nas fraudes do INSS”. E que, como disse o presidente do Sindnapi, em fala reproduzida pela coluna, "ele (Frei Chico) nunca teve esse papel administrativo no sindicato, só político, de representação sindical".

“Já o Sindnapi sofre uma investigação que ainda está em andamento e a decisão do ministro André Mendonça, do STF, em pedir o bloqueio de bens e contas não significa que a entidade é culpada pelo que é acusada. Mas uma medida cautelar que pode, e deve, ser revertida a qualquer momento da investigação. Ainda em relação ao bloqueio de bens, móveis, imóveis e valores da entidade e seus dirigentes no montante de quase R$ 389 milhões ele não corresponde à realidade e merece ser revista urgentemente".

O sindicato alega que, no período de janeiro de 2021 a abril de 2025, teve receitas de pouco mais de R$ 387 milhões oriundas dos descontos associativos e mais R$ 41 milhões de recebimentos de empréstimos e outras entradas, resultando num total geral de pouco mais de R$ 428 milhões.

Considerando o mesmo período, o Sindnapi teve despesas de aproximadamente R$ 458,1 milhões, plenamente justificadas, contabilizadas e auditadas sendo que os principais itens correspondem ao programa Viver Melhor (60,30%), folha de pagamento (11,39%), honorários advocatícios (7,43%), impostos (4,44%) e repasses para as 56 subsedes espalhadas pelo país (3,63%). A diferença de cerca de R$ 30 milhões entre receitas e despesas foi suportada pela poupança e investimentos que giraram na ordem de R$ 70 milhões.

“Portanto, não há que se falar na existência de grupo criminoso organizado para lesar aposentados e pensionistas mediante descontos indevidos e posterior lavagem dos vultosos recursos ilícitos obtidos”, diz a nota, acrescentando que “planilhas contábeis, balancetes, auditorias e contas bancárias estão à disposição da Suprema Corte do país, o que ratifica o interesse do Sindnapi em esclarecer os fatos para que se separe entidades idôneas das verdadeiras organizações criminosas”.