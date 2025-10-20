Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Contraponto
Notícia

Sindnapi contesta avaliação de que irmão de Lula deveria depor

Em nota, sindicato diz que “até o momento a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União não encontraram um indício sequer de envolvimento de Frei Chico nas fraudes do INSS”

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS