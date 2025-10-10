Sindicato critica atuação de engenheiros agrônomos em obras de reconstrução de estradas rurais

Estradas vicinais são vias rurais não pavimentadas que ligam uma cidade ou localidade a outra. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Engenheiros agrônomos estão sendo designados pelo governo do Estado para executar e fiscalizar obras de recuperação de estradas vicinais afetadas pela enchente de 2024. O Sindicato dos Servidores de Nível Superior (Sintergs) criticou o caso, alegando que esta função deveria ser realizada por engenheiros civis e, portanto, estaria configurado desvio de função.

A atuação dos agrônomos ocorre nos projetos de um edital, aberto pelo governo estadual, para recuperação das chamadas estradas vicinais — vias rurais não pavimentadas que ligam uma cidade ou uma localidade a outra. Foram destinados R$ 107,7 milhões, por meio do Funrigs, com repasses direto aos municípios afetados pela enchente, limitados a R$ 300 mil.

Na nota que chamou de denúncia, o sindicato cita a portaria 22/2025, da Secretaria de Agricultura do RS (Seapi), que designou sete servidores — engenheiros agrônomos que ingressaram no serviço público em 2015 ou 2014 — para atuação nos projetos.

Segundo o Sintergs, as competências da Engenharia Agronômica "são voltadas ao uso racional da terra, práticas agrícolas, irrigação, drenagem, construções rurais e apoio técnico a infraestrutura rural", enquanto cabe à Engenharia Civil "a fiscalização de obras rodoviárias" — o que envolve avaliação de projetos, execução, medições e acompanhamento técnico.

— Designar agrônomos para fiscalizar obras rodoviárias é um desvio de função que expõe os servidores a responsabilização indevida, coloca em risco a segurança técnica das obras e abre margem para prejuízos ao erário — alega o presidente do Sintergs, Nelcir André Varnier.

Em nota, a Secretaria de Agricultura garante que consultou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) sobre a competência do engenheiro agrônomo para as atividades de fiscalização e monitoramento de obras e serviços de recuperação de estradas vicinais, e recebeu aval para a atuação dos profissionais.

O embasamento é uma decisão normativa do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) de 2002, que autoriza a atividade dos agrônomos em vias rurais.

"Esse programa é exclusivo para estradas vicinais, em áreas rurais, e não em rodovias. Os engenheiros agrônomos executam a avaliação do projeto técnico, da viabilidade de execução e de recuperação das estradas rurais para o trânsito, assim como a avaliação da conformidade do material empregado e serviços executados, que neste caso o programa contempla o uso de saibro, brita e cascalho, e contratação de horas-máquina para a execução da recuperação das estradas rurais", diz nota enviada pela Secretaria de Agricultura à coluna.

O que diz a legislação

Há pelo menos quatro leis e regulamentações que versam sobre o exercício da função dos engenheiros agrônomos: