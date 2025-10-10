Sindicato critica atuação de engenheiros agrônomos em obras de reconstrução de estradas rurais

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Engenheiros agrônomos estão sendo designados pelo governo do Estado para executar e fiscalizar obras de recuperação de estradas vicinais afetadas pela enchente de 2024. O Sindicato dos Servidores de Nível Superior (Sintergs) criticou o caso, alegando que esta função deveria ser realizada por engenheiros civis e, portanto, estaria configurado desvio de função.
A atuação dos agrônomos ocorre nos projetos de um edital, aberto pelo governo estadual, para recuperação das chamadas estradas vicinais — vias rurais não pavimentadas que ligam uma cidade ou uma localidade a outra. Foram destinados R$ 107,7 milhões, por meio do Funrigs, com repasses direto aos municípios afetados pela enchente, limitados a R$ 300 mil.
Na nota que chamou de denúncia, o sindicato cita a portaria 22/2025, da Secretaria de Agricultura do RS (Seapi), que designou sete servidores — engenheiros agrônomos que ingressaram no serviço público em 2015 ou 2014 — para atuação nos projetos.
Segundo o Sintergs, as competências da Engenharia Agronômica "são voltadas ao uso racional da terra, práticas agrícolas, irrigação, drenagem, construções rurais e apoio técnico a infraestrutura rural", enquanto cabe à Engenharia Civil "a fiscalização de obras rodoviárias" — o que envolve avaliação de projetos, execução, medições e acompanhamento técnico.
— Designar agrônomos para fiscalizar obras rodoviárias é um desvio de função que expõe os servidores a responsabilização indevida, coloca em risco a segurança técnica das obras e abre margem para prejuízos ao erário — alega o presidente do Sintergs, Nelcir André Varnier.
Em nota, a Secretaria de Agricultura garante que consultou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) sobre a competência do engenheiro agrônomo para as atividades de fiscalização e monitoramento de obras e serviços de recuperação de estradas vicinais, e recebeu aval para a atuação dos profissionais.
O embasamento é uma decisão normativa do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) de 2002, que autoriza a atividade dos agrônomos em vias rurais.
"Esse programa é exclusivo para estradas vicinais, em áreas rurais, e não em rodovias. Os engenheiros agrônomos executam a avaliação do projeto técnico, da viabilidade de execução e de recuperação das estradas rurais para o trânsito, assim como a avaliação da conformidade do material empregado e serviços executados, que neste caso o programa contempla o uso de saibro, brita e cascalho, e contratação de horas-máquina para a execução da recuperação das estradas rurais", diz nota enviada pela Secretaria de Agricultura à coluna.
O que diz a legislação
Há pelo menos quatro leis e regulamentações que versam sobre o exercício da função dos engenheiros agrônomos:
- Lei federal 5.194/1966 (citada pelo Sintergs): diz no seu artigo 7º que "as atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em (...) fiscalização, direção e execução de obras e serviços técnicos".
- Decreto federal 23.196/1933 (citado pelo Crea-RS): o texto, assinado por Getúlio Vargas, regula o exercício da profissão agronômica. Entre as atribuições dos agrônomos ou engenheiros agrônomos, consta "estradas de rodagem de interesse local e destinadas a fins agrícolas, desde que nelas não existam boeiros e pontilhões de mais de cinco metros de vão".
- Lei estadual 16.165/2024 (citada pelo Sintergs): nos requisitos para o cargo de Especialista em Infraestrutura, na especialidade Engenharia Agrônoma, delimita entre as atribuições "planejar, participar de projetos de viabilidade técnico-econômica, fiscalizar projetos, convênios e parcerias e realizar avaliações e perícias agronômicas emitindo laudos e pareceres técnicos em matéria de sua especialidade", além de "realizar levantamento das necessidades, planejar métodos e práticas, definir procedimentos e orientar a aplicação de normas concernentes aos sistemas de irrigação, drenagem, construção de barragens e açudes, eletrificação rural, construções rurais, rede viária no meio rural e de outras obras de infraestrutura rural"
- Decisão normativa do Confea 72/2002 (citada pela Seapi): autoriza que agrônomos ou engenheiros agrônomos se responsabilizem por atividades relativas a projeto, execução e manutenção de vias rurais.