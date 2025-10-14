Sinaleira e obra em estrada provocam embate entre secretário do Estado e prefeito de Sapucaia do Sul

Prefeito Volmir Rodrigues (esq.) e secretário Juvir Costella (dir.) fizeram provocações em vídeos nas redes sociais. Prefeitura de Sapucaia do Sul / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma sinaleira e a obra de asfaltamento da estrada Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, provocaram uma disputa de narrativas entre o prefeito Volmir Rodrigues (PP) e o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella. Enquanto Volmir acusao Estado de atrasar em pelo menos dois anos o pedido da prefeitura para as intervenções, Costella rebateu que os projetos nunca foram encaminhados à secretaria.

Em 2023, a prefeitura de Sapucaia solicitou ao Daer a instalação de um sistema de semáforos na travessia da Avenida Theodomiro, sob o viaduto da RS-118. Volmir publicou vídeo nas redes sociais em 1º de outubro, relatando a demanda e que somente naquele dia receberam o aval para a implementação das sinaleiras.

"Não aceitaremos que a falta de ação custe mais vidas. Se o Estado não faz, nós fazemos. Sapucaia não pode mais esperar", escreveu o prefeito no Instagram.

Visivelmente irritado, o secretário Costella gravou vídeo em resposta, em que confirma o pedido feito em fevereiro de 2023, mas reforça que o plano de trabalho exigido pelo Daer só foi encaminhado pela prefeitura em junho deste ano.

"No dia 29/09/2025, a Prefeitura de Sapucaia do Sul apresentou ao Departamento dados técnicos de mobilidade local, como por exemplo, a contagem de tráfego de veículos que circulam naquela área. Dois dias depois, em 1/10/2025, o Daer, por sua vez, autorizou a colocação do equipamento na área reivindicada, o que demonstra a agilidade do órgão para viabilizar a demanda mesmo após tanto tempo aguardando a documentação completa por parte do poder público municipal", diz trecho de nota enviada pela Secretaria de Logística e Transportes.

Antes do vídeo, divulgado nesta terça-feira (14), Costella respondeu a publicação de Volmir nos comentários, questionando o prazo para encaminhamento do projeto:

"Vamos deixar claro prefeito as sinaleiras são de responsabilidade de vossa excelência como prefeito e aliás diga quanto tempo o senhor levou para fazer o projeto e quando o senhor entregou. Boa noite", escreveu Costella, que recebeu a tréplica do prefeito:

"Secretário Juvir, quando solicitamos a autorização, não nos foi solicitado nenhum projeto. Assim que fomos avisados, enviamos imediatamente. Boa noite!"

Estrada do Parque Zoológico

Outra situação que gerou cobranças ao secretário por parte da comunidade de Sapucaia diz respeito ao pedido de asfaltamento da Estrada Municipal do Parque Zoológico. A Associação de Moradores do Bairro Carioca-Zoológico publicou vídeo, direcionado a Costella, demandando intervenção na via, que ainda é de chão batido e sofre com desníveis, irregularidades e alagamentos.

No mesmo vídeo em que falou das sinaleiras, Costella exibiu documentos em que mostra a autorização do governo do Estado, de janeiro deste ano, para repassar R$ 6,2 milhões ao município de Sapucaia para a obra de asfaltamento da estrada.

Em junho, a prefeitura informou ao Daer que a licitação foi impugnada no mês anterior para adequações no projeto básico e no edital, e solicitou que o convênio para o repasse dos valores fosse prorrogado — pois expiraria em julho. A extensão foi concedida por mais 180 dias, em resolução assinada em 30 de setembro, seis dias após o recebimento do plano de trabalho.

"Entre a data da manifestação para prorrogar o convênio e a data da entrega da documentação por parte do Executivo Municipal para a aprovação da autarquia, decorreram-se quase quatro meses. Inclusive, foi solicitado por parte do município um reequilíbrio no convênio, aumentando o valor da obra em mais de R$ 1 milhão, sendo o Estado favorável à readequação, reconhecendo a importância dessa pavimentação para a comunidade local", diz a nota da Secretaria.

Nota da prefeitura

Em nota divulgada nesta terça-feira (14), a prefeitura de Sapucaia sustenta que, após o pedido de autorização para instalação das sinaleiras em 2023, "os engenheiros estaduais sugeriram a implantação de sinalização no local, porém, por não haver contrato de sinalização vigente por parte do Estado, a solicitação permaneceu sem resposta efetiva".

"A autorização para instalação foi emitida pelo Estado apenas em outubro de 2025 após reiteradas cobranças e articulações do governo municipal junto ao Estado", diz trecho do documento.

Sobre a estrada do Parque Zoológico, a administração municipal ressaltou que a prefeitura assumiu o projeto técnico da obra pois o "estado alegou não ter capacidade técnica para executar o projeto e o orçamento a curto prazo".