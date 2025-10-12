Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Análise

Sete vezes Miriam Leitão, agora doutora honoris causa pela Universidade La Salle

Titular da cadeira número 7 na Academia Brasileira de Letras, jornalista foi a sétima pessoa a receber a honraria pela instituição

